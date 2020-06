Rocksteady – Kommt jetzt doch ein Suicide Squad-Spiel

Die Gerüchteküche brodelt erneut rund um Batman-Entwickler Rocksteady. Dieses Mal sollen die Mannen hinter der populären Arkham-Reihe angeblich doch an einem Spiel zum Schurken-Franchise Suicide Squad werkeln.

Kommt ein Suicide Squad-Spiel von Rocksteady?

Bereits vor rund 4 Jahren machten Gerüchte die Runde, dass der einstige Batman-Entwickler an einem komplett neuen Franchise im DC-Universum arbeiten soll. Daraufhin folgten weitere unbestätigte Informationen, dass es sich dabei um ein spielbares Werk zu Suicide Squad handelte, allerdings der Titel doch kurzerhand eingestampft wurde. Bestätigt wurde dies bis heute allerdings nicht offiziell. Nun meldet sich Imran Khan von Kinda Funny zu Wort und glaubt zu wissen, dass die britisch Spieleschmiede derzeit an einem Live-Service-Spiel zum genannten Schurken-Franchise arbeitet. Untermauert werden seine Behauptungen vor allem durch die neue Domain suicidesquadgame.com, die sich zuletzt gesichert wurde. Ob hier ein Zusammenhang zu Warner Bros. oder Rocksteady besteht ist derweil aber nicht klar. Vorerst bleiben diese Informationen also wie immer mit Vorsicht zu genießen.

Quelle: Play3