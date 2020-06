Resident Evil 8 – Wird es einen VR-Modus geben?

Schon sehr früh vor dem ersten Trailer von Resident Evil 8, gab es Gerüchte um eine VR-Unterstützung. Nun spricht ein Leaker über die Chancen zu einem VR-Modus.

Der Tweet von @AestheticGamer1, könnte für Ernüchterung bei den Fans führen. Zuvor wurde anscheinend an einem VR-Modus für eine Cross-Gen-Version gearbeitet. Die Seite Gematsu bekräftigte diese Aussage durch eine interne Quelle, wodurch die Gerüchteküche brodelte. Nun wurden die Pläne wohl doch geändert, um Verbesserungen an der Grafik vorzunehmen. Der siebte Teil der Reihe, konnte mit dem VR-Modus überzeugen und setzte neue Standards in diesem Bereich. Es wäre schade, wenn es dem achten teil verwehrt bleiben würde. Doch man kann wohl weiter hoffen, dass vielleicht eine nachträglich ergänzt wird. Vielleicht in Form eines Updates, nachdem das Spiel released wurde. Laut Capcom sollen mehr Infos diesen August folgen, wo die Reise hingehen wird. Findet ihr es okay, dass der VR-Modus, zugunsten der Grafik auf Eis gelegt wurde?

It did support PSVR, it if still will is to be seen. I believe it will, but for the record as recent as four months ago RE8 was planned for cross-gen, but that changed within the last four months. So to be seen. I believe it'll be, but to see how it shakes out. https://t.co/ZQ0A4ATerL

— AestheticGamer aka Dusk Golem (@AestheticGamer1) June 13, 2020