Crash Bandicoot 4: It’s About Time – Neuer Crash-Ableger wird heute enthüllt

Der Name ist Programm. Crash Bandicoot 4: It’s About Time soll am heutigen Tage offiziell enthüllt werden. Fans der legendären Plattformer-Reihe warten bereits seit vielen Jahren auf diesen Moment. Nachdem in der vergangenen Woche eine eventuelle Vorstellung eines neuen Bandicoots angedeutet wurde, steht dessen Existenz seit heute außer Frage. Mehr dazu erfahrt ihr im Folgenden!

Obwohl die Bandicoot-Reihe in den vergangenen Jahren immer wieder einmal den ein oder anderen Ableger hervorgebracht und erst 2018 mit der N. Sane Trilogy ein erstklassiges Remaster der ursprünglichen Trilogie abgeliefert hat, hungert die Fangemeinde des berühmten Beuteldachs nach einem vollwertigen neuen Teil. Mit Crash Bandicoot 4: It’s About Time scheint dieser Wunsch nach 22 Jahren endlich in Erfüllung zu gehen. Über den offiziellen Twitter-Account von Crash Bandicoot wurde bestätigt, dass am heutigen Tage die offizielle Enthüllung des vierten Teils der Reihe ansteht. Das Ganze soll im Rahmen des Summer Game Fest von Geoff Keighley stattfinden. Der Klappentext von It’s About Time wurde derweil bereits herausgegeben:

Crash is relaxing and exploring his island in his time, 1998, when he finds a mysterious mask hidden away in a cave, Lani-Loli. The mask is one of the Quantum Masks and apparently knows Aku-Aku, Crash’s mask friend! With the Quantum Masks returning and a Quantum Rift appearing near our heroes, they decide to bravely head through to different times and dimensions to stop whoever is responsible.