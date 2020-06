Green Hell – Update bringt Koop-Modus

Die Kampagne des Survival-Spiels Green Hell kann ab sofort auch kooperativ mit Freunden angegangen werden.

Koop-Modus für bis zu vier Spieler

Das vielgelobte Survival-Game Green Hell

hat unlängst ein neues Update spendiert bekommen, dass die Story-Kampagne des Spiels um einen Mehrspielermodus erweitert. Überlebensexperten können sich ab sofort also mit bis zu drei Freunden auf die Suche nach Mia machen und gemeinsam in der Wildnis ums Überleben kämpfen. Der Patch separiert zudem das Tutorial von der Geschichte und legt verschiedene Speicherstände für Einzel- sowie Koop-Partien an. Den vollständigen Change-Log zum Spiel findet ihr hier.

Green Hell soll im weiteren Verlauf des Jahres einen neuen PvE-Modus sowie Steam-Erfolge erhalten. Eine Portierung für PlayStation 4 und Xbox One soll dann gegen Ende 2020 nachfolgen.

Quelle: Steam