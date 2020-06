Cyberpunk 2077 – Release des Sci-Fi-Rollenspiels verschiebt sich erneut

Wer sich auf Cyberpunk 2077 freut, muss viel Geduld beweisen. Nachdem das Spiel eigentlich bereits im Handel sein sollte, wurde der Release auf den 17. September verschoben. Nun teilten die Witcher-Macher aber mit, dass ihr neuestes Spiel nochmal verschoben werden musste.

Cyberpunk 2077 soll noch in diesem Jahr erscheinen

Das Rollenspiel soll laut einem aktuellen Entwickler-Statement nun im November erscheinen. In einem Twitter-Post teilte CD Project Red mit, dass das Spiel nun erst am 19. November erhältlich sein wird. Das Spiel mit all seinen Inhalten sei zwar fertig, doch es sei noch nicht bereit für den Handel. Das polnische Studio erklärte, dass man noch am Beseitigen von Bugs arbeite, sowie einigen Bereichen im Balancing. Aufgrund der Größe und Komplexität des Spiels würde man die zusätzliche Zeit auch wirklich benötigen. Cyberpunk 2077 erscheint für Playstation 4, Xbox One, sowie den PC. Aber auch auf Playstation 5 und Xbox Series X wird das Game spielbar sein. Für letztere Konsole wird auch Smart Delivery unterstützt. Käufer der Xbox-One-Version erhalten somit auch gleichzeitig die verbesserte Version der Xbox Series X.

An important development update pic.twitter.com/uFGrt9Tqpi — Cyberpunk 2077 (@CyberpunkGame) June 18, 2020

Quelle: CD Project Red via Twitter