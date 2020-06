Rogue Lords – Erster Gameplay-Trailer veröffentlicht

NACON veröffentlichte im Rahmen der PC Gaming Show den ersten Gameplay-Trailer zu Rogue Lords, dem neuen, taktischen Rogue-like-Titel, der gemeinsam von Cyanide und Leikir Studio entwickelt wird und euch in eine finstere, makabre Welt entführt. Das Spiel versetzt euch in eine Dystopie angelegt im 17. Jahrhundert und dreht den Spieß einmal gehörig um. Erscheinen wird das Spiel voraussichtlich im Herbst für PC, Playstation 4, Xbox One und Nintendo Switch.

Sei der Bösewicht in Rogue Lords

Ihr schlüpft der Spieler in die Rolle des Teufels, der nach einer Niederlage erneut versucht Chaos und Bosheit zu verbreiten und seine Macht zurückzuerlangen. Dracula, Bloody Mary, der kopflose Reiter, die White Lady und weitere Ikonen des Bösen verbünden sich mit euch und gehen gemeinsam gegen die Dämonenjäger und Kultisten vor, die euch einst besiegt haben.

Die Kämpfe sollen rundenbasiert sein und sollte man einmal verlieren, verliert man jeglichen Charakterfortschritt. Ganz im Sinne der Teufeleien, soll es auch eine Möglichkeit geben zu betrügen, um das Ruder erneut an sich zu reißen und sich aus einer misslichen Lage zu retten.

Quelle: YouTube