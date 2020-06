Jump Rope Challenge – Neues kostenloses Switch-Spiel

Nintendo hat mit Jump Rope Challenge ein neues Spiel für die Switch veröffentlicht und das komplett kostenlos! Zumindest bis Ende September könnt ihr euch das Minispiel sichern. Das Spiel wurde von einem kleinen Team aus Nintendo-Entwicklern vom Homeoffice aus geschaffen und will damit allen zu ein wenig mehr Bewegungspausen verhelfen.

Hüpft um die Wette bei Jump Rope Challenge

Schnappt euch die Joy-Cons und stürzt euch allein in die virtuelle Seilspring-Challenge oder spielt gemeinsam mit einem Freund oder Familienmitglied mit jeweils einem Joy-Con. Ein Häschen bildet euch dabei ab und zählt eure Sprünge. Das Ziel sind dabei rund 100 Sprünge am Tag. Die erreichte Punktzahl jedes Spielers kann gespeichert und in einem Ranking überboten werden.

Für alle unter denen vielleicht noch jemand wohnt, gibt es auch einen leisen Modus, bei dem ihr lediglich die Knie beugen und eure Arme bewegen müsst.

