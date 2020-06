Steam Game Festival – Sommeredition 2020 startet heute

Das Steam Game Festival startet heute Abend in der Sommeredition. Hier wird euch die Möglichkeit geboten, Demos zu kommenden Spielen zu testen und euch mit den Devs zu unterhalten.

Welche Spiele werden dabei sein?

Das Sommer-Event läuft vom 16. – 22. Juni und gibt euch Einblick in die Spiele des nächsten Jahres. Was genau getestet werden kann, wurde noch nicht verraten. Um 19 Uhr wird die Liste wohl erst veröffentlicht, denn dann beginnt das Event. Neben den Demos, gibt es noch Chats und Live-Streams mit den Entwicklern. Das erste Steam Game Festival fand im Dezember letzten Jahres statt und wurde von Geoff Keighley eingeführt. Im März folgte das Frühjahrs-Event mit Spielen wie Sons of Ra, Tinytopia und Colt Canyon. Kurz nach dem Sommer-Event soll auch der Steam Summer Sale 2020 starten. Hier könnt ihr euch über tausende Rabatte freuen um so euren Pile of Shame zu vergrößern. Was haltet ihr von solchen Events, freut ihr euch auf Demos oder wartet ihr lieber auf das fertige Spiel?

Quelle: Steam