Devolver Digital – Showcase für Mitte Juli bestätigt

Auch in diesem Jahr wird Indie-Publisher Devolver Digital wieder einen Livestream rund um neue Spieleprojekte abhalten.

Unter dem Namen Devolver Direct 2020 hat das in Texas ansässige Unternehmen auch für diesen Sommer wieder ein Showcase rund um die hauseigenen Spiele geplant. Wie man nun via Twitter bekannt gab, wird der Livestream voraussichtlich Mitte Juli stattfinden. Einen konkreten Termin blieb man aber weiterhin schuldig.

Neben einigen Überraschungen und Neuankündigungen verspricht Devolver zudem jedes gezeigte Spiel auch mit Gameplay zu untermauern.

Die eher unkonventionellen Pressekonferenzen von Devolver Digital gelten in der Branche seit jeher als kleines Highlight der im Juni stattfindenden E3. Durch den Ausfall der E3 in diesem Jahr und im Zuge der COVID-Pandemie hat das Unternehmen zwar seine Pläne für den Juni geändert, einen Livestream soll es aber dennoch geben.

Devolver Direct 2020 will be mid July if all goes well with production.

This year will have some updates + release dates on upcoming games and a couple of new games to reveal – all with gameplay.

Can’t wait to share more soon!

