Rogue Lords – Spiel für wahre Schurken erscheint im Herbst

Nacom, vielen vielleicht noch als Big Ben bekannt, kündigte vor Kurzem ihr neues rogue-like Projekt Rogue Lords an. Entwickelt wird es wohl von den Studios Leikir und Cyanide, welches man beispielsweise von Styx: Shards of Darkness oder der Call of Cthulu Adaption kennen könnte. Erscheinen soll der Spaß voraussichtlich im Herbst.

Das Ganze spielt im 17. Jahrhundert in New England und dreht den Spieß einmal gehörig um. So schlüpft der Spieler in die Rolle des Teufels, der nach einer Niederlage erneut versucht Chaos und Bosheit zu verbreiten und seine Macht zurückzuerlangen.

Als Teufel entscheidet der Spieler durch verschiedenste Interaktionen, wie er seine diabolischen Pläne am besten in die Tat umsetzt. Dabei unterstehen ihm klassische Bösewicht-Ikonen wie Dracula, Bloody Mary oder die White Lady.

Die Kämpfe sollen rundenbasiert sein und sollte man einmal verlieren, verliert man jeglichen Charakterfortschritt. Ganz im Sinne der Teufeleien, soll es auch eine Möglichkeit geben zu betrügen, um das Ruder erneut an sich zu reißen und sich aus einer misslichen Lage zu retten.

Erscheinen wird das Spiel für PC, Playstation 4, Xbox One und Nintendo Switch, wie Nacon bereits in einem Tweet bekannt gab.

Call upon illustrious Disciples of Evil in this new gloomy rogue-like game set in the 17th Century!

🧛‍♂️Dracula

🍸Bloody Mary

🎩Baron Samedi

👰 the White Lady

and more…#RogueLords is coming this Autumn on PC, PlayStation 4, Xbox One and Nintendo Switch. pic.twitter.com/XUpzbWLLTG

— Rogue Lords (@RogueLords) February 21, 2020