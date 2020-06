PlayStation 5 – Event für kommenden Donnerstag bestätigt

Ursprünglich plante Sony für den vergangenen Donnerstag Abend eine ausschweifende Präsentation mit Blick auf die kommende Konsolengeneration. Diese verschob der japanische Konzern kurzerhand, um der aktuellen Lage in Amerika genügend Raum zu bieten (wir berichteten). Nun steht ein neuer Termin fest.

PlayStation 5 wird noch diese Woche genauer beleuchtet

So tauchten gestern überraschend via Twitch Werbung auf, die ein neues Event seitens des Konsolenhertsellers ankündigte. Zu diesem Zeitpunkt hatte Sony diesen noch nicht offiziell bestätigt. Die Ankündigung holte Sony nun allerdings zügig nach. Der geplante PlayStation 5 Reveal wird demnach also am 11. Juni um 22 Uhr deutscher Zeit ausgestrahlt. Dabei will man sich konkreter auf die kommenden Spiele für die PlayStation 5 fokussieren. Das Event wird laut Angaben des Unternehmens etwas über eine Stunde andauern. Auch nach dem kommenden Donnerstag verspricht Sony fortlaufend Informationen zu den angekündigten Spieletiteln an die Öffentlichkeit weiterzugeben.

Quelle: PlayStation.com