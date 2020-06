PC Gaming Show 2020 – Über 50 Spiele sollen präsentiert werden

Auch wenn in diesem Jahr die E3 2020 ausfallen muss, sollen im laufenden Juni die Informationen zu kommenden Videospielen nicht abreißen. So kündigten viele Publisher und Entwickler dennoch Events an, um die Fangemeinde mit interessanten Informationen zu versorgen. Darunter fällt ebenfalls die PC Gaming Show, die in diese Jahr mit zahlreichen Spielen aufwarten wird.

Das sind die Teilnehmer der PC Gaming Show 2020

So bestätigte man bereits im Vorhinein, dass über 50 Spiele im Rahmen der Show betrachtet werden sollen. Dazu gehören nicht nur neue Trailer samt Gameplay-Ausschnitten sondern auch gänzlich neue Ankündigungen. Bereits bestätigt wurde bislang frische Einblicke in die Spiele von Humble Games sowie Spielszenen aus Surgeon Simulator 2. Zudem wurde eine besondere Überraschung bezüglich des Action-Rollenspiels Torchlight 3 angekündigt.

Folgende Publisher wurden bereits für das Event bestätigt:

2K Games (Mafia: Definitive Edition)

Amazon Games (New World)

Atlus

Battlestate Games (Escape From Tarkov)

Bossa Studios (Surgeon Simulator 2)

Brace Yourself Games

Coffee Stain Studios

Dontnod Entertainment

Funcom

FJRD

Frontier Developments

Glumberland (Ooblets)

Humble Games

New Blood Interactive

Merge Games

Modus Games

Mythical

Perfect World (Torchlight 3, Remnant: From the Ashes)

The Wandering Band

Rebellion

Red Sails Team

Rocketwerkz

Rockfish Games (Everspace 2)

Sega

Tripwire Interactive

WolfEye Studios (Weird West)

XSEED Games

Yaza Games

Die PC Gaming Show 2020 findet am kommenden Samstag, dem 13. Juni, um 20 Uhr deutscher Zeit statt.

Quelle: PC Gamer