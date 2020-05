Epic Games Store – Borderlands: The Handsome Collection jetzt kostenlos

Und die dritte Woche in Folge verschenkt Entwickler Epic Games im hauseigenen Store einen populären Blockbuster. So behielten schlussendlich die Gerüchte recht und Borderlands: The Handsome Collection kann nun kostenlos heruntergeladen werden.

Epic Games Store verschenkt nächsten AAA-Hit

Zuletzt gab es bereits Gerüchte, dass der bunte Shooter im Cell-Shading-Look in Kürze kostenfrei via Epic Games Store zu ergattern sein wird. Die Leaks behielten schlussendlich recht und so können PC-Spieler sich den Titel noch bis zum 4. Juli um 16:59 Uhr ohne zusätzliche Kosten herunterladen. Zuvor bot Epic Games den Open-World-Titel GTAV sowie Civilization 6 gratis im eigenen Store an. Wenn man den Gerüchten weiterhin vertraut, dann sollte ab kommendem Donnerstag das Survival-Abenteuer Ark: Survival Evolved die The Handsome Collection ablösen.

Borderlands: The Handsome Collection erschien ursprünglich 2015 und beinhaltet die Shooter Borderlands 2 and Borderlands: The Pre-Sequel. Der Preis des Bundles liegt normalerweise bei 59,99 Euro.

Quelle: Epic Games Store