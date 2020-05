Epic Games Store – Nach Grand Theft Auto 5 nun Civilization 6 kostenlos

Im wöchentlichen Rhythmus bietet Entwickler Epic Games im hauseigenen Store Spieletitel kostenfrei an. Letzte Woche können PC-Spieler sich den AAA-Bombast Grand Theft Auto 5 vollkommen kostenfrei herunterladen. Auch in dieser Woche dürfen sich Fans über einen weiteren Spiele-Hit freuen.

Civilization 6 vollkommen kostenfrei im Epic Games Store

Seit dem gestrigen Tag können sich Account-Besitzer im Epic Games Store nun den Strategie-Titel Civilization 6 kostenlos herunterladen. Der Titel aus dem Hause Firaxis ist bereits im Oktober 2016 für den PC veröffentlicht worden. Daraufhin folgten Portierungen für die aktuellen Konsolen. Bis zum 28. Mai 2020 um 17 Uhr könnt ihr euch das Strategie-Spiel noch ohne zusätzliche Kosten sichern.

Erste Gerüchte um die Spiele, die in den kommenden Wochen folgen, gibt es ebenfalls schon. So soll angeblich in der kommenden Woche Borderlands: The Handsome Collection kostenfrei angeboten werden während danach ARK: Survival Evolved folgt.

