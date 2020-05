Epic Games – Bekommt GTA V für LAU!

Der Epic Games Store hat mal wieder ihren Epic Games Mega Sale gestartet. Dabei haben Sie keine Mühen gescheut und hauen Grand Theft Auto V für Umme raus!

Auch viele Spiel stark reduziert!

Das vierwöchige Event geht bis zum 11. Juni, jedoch habt ihr nur bis zum 21. Mai um 17 Uhr Zeit, um GTA V gratis zu ergattern. Derzeit ist es sogar so, dass der Store offline ist, vermutlich durch den starken Andrang. Zudem wird jede Woche der Epic Vault geöffnet, der ein weiteres Gratis-Game für euch bereit hält. Außerdem erhaltet ihr einen 10-Euro-Gutschein für jeden Kauf über 14,99 €. Die Rabatte können sich auch sehen lassen, Satisfactory erhält 10%, Borderlands 3 50%, Anno 1800 bis zu 50%, Control 50% und Red Dead Redemption 2 auch bis zu 40% Rabatt. Das sind wirklich ein Paar richtige Knaller, die Epic Games da raushaut. Mal sehen was sie noch alles in der Hinterhand haben. Was ist euer bisheriges Highlight?

