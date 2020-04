Cyberpunk 2077 – Details zur Altersfreigabe geleaked

Vor kurzem berichteten wir darüber, dass Cyberpunk 2077 erfolgreich den zuständigen Behörden für eine Altersfreigabe übergeben wurde. Auf reddit tauchten nun erste Hinweise auf eine solche Einstufung aus Brasilien auf. Diese waren nur kurzzeitig online zu sehen, doch einige Fans waren schnell genug um einen Screenshot zu sichern.

Bei dem Leak handelte es sich um eine umfangreiche Auflistung von inhaltlichen Details und ihren Einstufungen. Diese wurde kurzerhand von Fans auf reddit geteilt und übersetzt. Das Ergebnis ist zwar wenig überraschend, dennoch wird der Inhalt dieser Liste dadurch nicht weniger interessant.

Sex, Drugs and… all das in Cyberpunk 2077

Dass das Projekt die Einstufung “ab 18 Jahren freigegeben” bekam, ist in Anbetracht der bisherigen Projekte von CD Project RED nicht weiter verwunderlich. Gewarnt wird unter anderem vor extremer Gewaltdarstellung, Nacktheit, Drogenkonsum und vielem mehr, was in diese Richtung fällt. Besonders auffällig sind dabei die Darstellung von Verstümmelung, Selbstmord und Sexarbeit.

Dass diese Einschätzung so ziemlich der Wahrheit entspricht, bestätigte nicht zuletzt der Designer Pawel Sasko von CD Project RED. Er twitterte “You surprised? 😏 We don’t fuck around.” als Statement zu der geposteten Übersicht über die bewerteten Inhalt.

Solltet ihr neugierig geworden sein, was noch alles auf dieser Liste steht, haben wir hier für euch den direkten Link zu reddit. Wer sich noch keinen genauen Überlick über das heißersehnte Sci-Fi-Abenteuer verschafft hat, findet hier unseren “Angeschaut”-Artikel dazu.

Quelle: reddit