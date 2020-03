Cyberpunk 2077 – Weitere Verschiebungen unwahrscheinlich

Nach all den vielen Verschiebungen, die dieses Jahr bereits die Gamingbranche durchzogen, folgt jetzt ein Lichtblick für alle Cyberpunk 2077-Fans. Eigentlich hätten wir das Spiel ja bereits bald in Händen halten sollen, doch das Team hatte sich für eine weitere fünfmonatige Verzögerung des Releases entschieden. Angedacht war der Release nämlich eigentlich für April 2020 gewesen.

CD Projekt RED bestätigte jetzt erfreulicherweise, dass ihr Projekt dem Release einen großen Schritt näher rückt. Denn das Spiel ist nun endlich in der Playtesting-Phase angekommen. Das Team konzentriere sich hierbei vor allem auf die technischen Aspekte. Damit dürften die gröbsten Bug bald gefunden sein und nötige Optimierungen vorgenommen worden sein, sodass weitere Verschiebungen aufgrund dessen eher unwahrscheinlich sind. Laut des Team sieht das Spiel Tag für Tag besser aus.

Ist der Releasetermin von Cyberpunk 2077 nun fix?

Zumindest spricht ein weiterer Punkt sehr dafür. Denn der Titel wurde ebenso bei den zuständigen Behörden zur Altersfreigabe eingereicht. Bekanntermaßen gehen mit der Veröffentlichung der Altersempfehlung oft weitere Leaks und Bekanntmachungen einher, sodass wir gespannt auf Neuigkeiten warten und uns entspannt zurücklehnen können. Auch PEGI und ESRB sollen bereits ein Exemplar zur Altersfreigabe erhalten haben.

Das Abenteuer erscheint am 17. September 2020 für PC, PS4, Xbox One, Stadia und GeForce Now. Außerdem wurde ein kostenloses Upgrade für die Xbox Series X angekündigt. Wer sich schon einmal einen guten Überlick über das heißersehnte Sci-Fi-Abenteuer verschaffen will, findet hier unseren “Angeschaut”-Artikel dazu.

Quelle: CD Projekt RED