DOOM 64 – Vollkommen neues Kapitel angekündigt

Mit dem neuen Ableger DOOM Eternal hält kommende Woche ebenfalls der 1997 erschienene Ableger DOOM 64 Einzug auf die aktuellen Heimkonsolen sowie den PC. Der einstige Nintendo 64-Exklusivtitel wird scheinbar mit einer besonderen Neuerung aufwarten.

DOOM 64 erhält ein neues Kapitel

So kündigte Entwickler Nightdive Studios unlängst an, dass die ursprüngliche Version von DOOM 64 um ein neues Kapitel erweitert wird. Dieser neue Levelabschnitt soll nach dem Ende des original Spiels folgen. Inhaltlich dreht sich alles um die Schwester des Mutter-Dämon. Wir erinnern uns: das Spiel endete damals mit dem Töten des Mutter-Dämon. Die Schwester bildet nun eine weitere Herausforderung. Nightdive Studios verspricht zudem, dass Spieler sich auf komplett neue Story-Einblicke freuen dürfen. DOOM 64 ist ab dem 20. März für PC, PlayStation 4, Xbox One sowie Nintendo Switch erhältlich.

Quelle: US Gamer