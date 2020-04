Deutscher Computerspielpreis 2020 – Das sind die Gewinner

Am gestrigen Abend wurde der alljährliche deutsche Computerspielpreis vergeben. Moderiert wurde die Show in diesem Jahr von Nino Kerl (Ninotaku) und Barbara Schöneberger. Anstatt wie in den vergangenen Jahren die Preisverleihung live vor Publikum zu veranstalten, wurden die Gewinner aufgrund der Corona-Pandemie in einem Livestream geehrt.

Wer hat gewonnen?

Der große Gewinner des Abends mit dem Preis für das beste deutsche Spiel war Ubisofts Anno 1800. Als erstes internationales Spiel stach EA mit Star Wars Jedi: Fallen Order heraus. Interessant war unter anderem ebenfalls die Vergabe des Publikumspreises. Hier entscheidet nicht eine Jury über den Sieger sondern die Fans und Spieler hier in Deutschland. So sicherte sich CD Projekt RED den Preis für die Nintendo Switch-Portierung von The Witcher 3: Wild Hunt.

Alle Gewinner des Deutschen Computerspielpreises 2020 könnt ihr euch im Folgenden ansehen:

Bestes Deutsches Spiel

Anno 1800

Bestes Familienspiel

Tilt Pack

Nachwuchspreis – Bestes Debüt

The Longing

Nachwuchspreise – Bester Prototyp

Couch Monsters

Beste Innovation und Technologie (dotiert mit 30.000 Euro)

Lonely Mountains: Downhill

Beste Spielewelt und Ästhetik (dotiert mit 30.000 Euro)

Sea of Solitude

Bestes Gamedesign (dotiert mit 30.000 Euro)

Anno 1800

Bestes Serious Game (dotiert mit 30.000 Euro)

Through the Darkest of Times

Bestes Mobiles Spiel (dotiert mit 30.000 Euro)

Song of Bloom

Bestes Expertenspiel (dotiert mit 30.000 Euro)

Avorion

Bestes Internationales Spiel (undotiert)

Star Wars Jedi: Fallen Order

Bestes Internationales Multiplayer-Spiel (undotiert)

Apex Legends

Spielerin/Spieler des Jahres (undotiert)

gob b (Fatih Dayik)

Bestes Studio (dotiert mit 30.000 Euro)

Yager Development (Berlin)

Sonderpreis der Jury (undotiert)

Foldit

Publikumspreis (undotiert)

The Witcher 3: Wild Hunt für Nintendo Switch

Quelle: Deutscher Computerspielpreis