Resident Evil: Resistance – Beta ab sofort verfügbar

Passend zur Veröffentlichung der Resident Evil 3 Demo in der vergangenen Woche dürfen Spieler ab heute ebenfalls bereits vorab Hand an den mitgelieferten Multiplayer-Modus legen.

Resident Evil: Resistance ab heute spielbar

So steht ich die Beta-Fassung des asymmetrischen Multiplayer-Titels Resident Evil: Resistance seit dem heutigen Freitag um 8 Uhr auf der Xbox One, dem PC sowie der PlayStation 4 zur Verfügung. Spielbar ist die Testphase bis zum kommenden Freitag, den 3. April um 8 Uhr morgens. Genau an diesem Tag erscheint dann ebenfalls die Vollversion von Resident Evil 3, welches bekanntlich den Multiplayer-Modus kostenfrei enthält.

In Resident Evil: Resistance treten vier Überlebende in den Kampf gegen einen Mastermind, der die Kontrolle über die Map erhält. So besitzt dieser die Fähigkeit Fallen aufzustellen als auch neue Biowaffen auf den Plan rufen, um die Überblenden daran zu hindern das Safehouse zu erreichen.

Quelle: PlayFront