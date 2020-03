Resident Evil 3 – Termine für Demo bekannt

Nun hat Capcom endlich einen Termin für die Resident Evil 3 Demo veröffentlicht. Schon in ein paar Tagen könnt ihr euch einen ersten Eindruck vom zweiten Resi-Remake machen.

Resident Evil 3 und Resistance Demo in den nächsten Tagen!

Ein neuer Trailer hat nun die Termine der Demos angekündigt. Bereits ein Tweet einige Tage vorher, hat uns das vorausahnen lassen. Angesetzt wurde nun der 19. März für die Resident Evil 3 Demo. Wer diese erfolgreich abschließt, bekommt zusätzlich einen exklusiven Trailer zu sehen. Zudem wurde auch ein Datum für die Resistance Open Beta veröffentlicht. Diese wird am 27. März an den Start gehen. Hier kämpft ihr online in 1 gegen 4 Matchen um euer Überleben oder versucht das Leben der anderen zu beenden. Ab dem 3. April steht dann das gesamte Resi-Abenteuer zum Spielen bereit. Wir waren vom zweiten Teil gänzlich überzeugt. Dieser schaffte es sogar zu unserem Spiel des Jahres 2019! Holt ihr euch den Nachfolger oder bleibt ihr lieber beim Original?

Quelle: CAPCOM via Youtube