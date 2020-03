Bioware – Neue Hinweise auf nächstes Projekt aufgetaucht

Entwickler Bioware sucht derzeit Verstärkung für ein neues Spieleprojekt ij einem ihrer “renommiertesten Franchises”.

Mass Effect oder Dragon Age?

Aus einem aktuellen Jobgesuch von BioWare geht hervor, dass das Studio derzeit an einer äußerst populären Marke arbeitet. Demnach schaltete das Unternehmen eine Anzeige für einen Technical Director, der an „dem nächsten großen Titel in einem der renommiertesten Franchises von BioWare“ mitwirken soll. Weiterhin ist die Rede von „developing, debugging and optimizing AAA multiplayer games on PC or console.“

Die Vermutung liegt natürlich nahe, dass BioWare hier auf das bereits vor langer Zeit angekündigte Dragon Age 4 anspielt. Ein neues Mass Effect ist aber wohl ebensowenig auszuschließen. Immerhin kehrte zuletzt der Mass Effect Director Mike Gamble für ein noch unbekanntes Projekt zum Studio zurück.

Es ist jedoch mit großer Sicherheit davon auszugehen, dass das neue Projekt erst für die nächste Konsolengeneration erscheinen wird.

Quelle: BioWare