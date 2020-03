Avalanche Studios – Just Cause Studio teasern Horror-Shooter an

Die Avalanche Studios kennt der ein oder andere vielleicht eher dank Werken wie Just Cause oder Mad Max. Innerhalb des Unternehmens gibt es jedoch noch das Studio Systemic Reaction. Dieses war verantwortlich für den Shooter Generation Zero, welches wir auch getestet haben. Das Spiel erschien bereits im letzten Jahr und schon jetzt teasern die Entwickler das nächste Projekt an. Auf Youtube wurde nämlich ein kurzes Video veröffentlicht, welches einen Vorgeschmack liefern soll.

Neues Projekt als Teil der Avalanche Studios verspricht Horror-Atmosphäre

In dem Trailer sieht man zunächst eine verschneite Höhle. Die Kamera zoomt langsam heran und führt ins Dunkle. Dazu hört man Kampfgeräusche, die zunehmend lauter werden. Als dann Dunkelheit eintritt, sieht man nur kurze Ausschnitte aus Kampf-Szenen. Eine Schusswaffe zielt in der Dunkelheit auf ein nicht weiter erkennbares Monster. Mehr wird nicht gezeigt. Jedoch kann man daraus ablesen, dass das Spiel ein Shooter wird, der einen dunklen Touch bekommt. Survival könnte eine Rolle spielen, als auch Horror-Elemente. Eine Verbindung zu Genereation Zero scheint somit nicht zu bestehen. Ebenso zeigt der Trailer nicht für welche Systeme das Spiel erscheint. Ob das Spiel für die jetzigen Konsolen, die Next-Gen oder beide Generationen erscheint, ist somit unklar. Ein Spieletitel fehlt ebenfalls. Es könnte somit noch durchaus dauern bis wir mehr Informationen oder Videomaterial sehen. Wenn es aber etwas Neues geben sollte, werdet ihr es bei uns natürlich erfahren. Selbstverständlich wollen wir euch den Teaser-Trailer auch nicht vorenthalten.

Quelle: Avalanche Studios