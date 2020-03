Plague Inc. – Neuer Spielmodus angekündigt

Plague Inc. Soll alsbald um einen neuen Modus erweitert werden, in dem der Spieler die Welt rettet, anstatt sie nur zu zerstören.

Neuer Modus im Entwicklung

In Zeiten von Corona feiert die Simulation Plague Inc. In der Tat einen zweiten Frühling. Der erhöhte Spielerzulauf ließ die Entwickler von Ndemic Creations aufhorchen, sodass man nun tatsächlich einen neuen Spiel-Modus ankündigte. Hier sollen Spieler zukünftig nicht mehr nur die Welt ins Chaos stürzen, sondern sie retten und von dem Virus befreien.

“Ich hätte nie gedacht, dass die Welt einmal eine Partie Plague Inc. ähneln würde oder dass so viele Spieler Plague Inc. verwenden würden, um sie durch eine tatsächliche Pandemie zu bringen. Wir sind stolz darauf, die wichtige Arbeit von WHO und CEPI bei der Suche nach einem Impfstoff gegen COVID-19 unterstützen zu können.”

Der neue Modus soll zu einem späteren Zeitpunkt kostenfrei zum Download bereit stehen. Einen konkreten Releasetermin gibt es bis dato aber nicht.

Quelle: Ndemic