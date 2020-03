Halo: The Master Chief Collection – Combat Evolved erhält berühmten SWAT-Modus

Microsoft arbeitet weiterhin fleißig an der stetig wachsenden Halo: The Master Chief Collection. Im neuesten Update bekommt der erste Teil der Reihe, Halo: Combat Evolved, einen geschichtsträchtigen Multiplayer-Modus spendiert, den es so noch nie gehabt hat: Den SWAT-Modus.

Combat Evolved erhält die Spielmodi Team SWAT und FFA SWAT. Was zunächst nach keinem weltbewegenden Update klingt, ist Musik in den Ohren für Fans der ikonischen Shooter-Reihe. Denn obwohl der brutal schwere Modus in den meisten aller Halo-Titel verfügbar war, so gab es ihn nie im ersten Teil der Reihe. Ab jetzt könnt ihr also herausfinden, wie sich der berühmte Modus im originalen Halo anfühlt. Für alle die nicht mehr genau wissen sollten, worum es im SWAT-Modus eigentlich geht: Anders als für Halo üblich, tötet ein einziger Kopfschuss der meisten halbautomatischen Waffen euern Kontrahenten, da ihr eure Rüstung keinen Schild hat. Außerdem müsst ihr komplett aufs Radar verzichten. Das macht den Modus zu einer der kompetitivsten Erfahrungen im Halo-Universum. Eine die furchtbar frusten, aber auch wahnsinnig Freude bereiten kann, wenn die Treffer sitzen.

Abseits der steten Arbeiten an der Halo: The Master Chief Collection, beschäftigen sich große Teile von 343 Industries mit dem kommenden Teil der Saga, Halo: Infinite. Erst kürzlich waren aber auch sie gezwungen ihre Angestellten, aufgrund der SARS-CoV-2-Pandemie, ins Home Office zu schicken. Halo: Infinite war als einer der Launch Titel der Xbox Series X geplant.

Ever wondered how SWAT would play in Halo: Combat Evolved? GUESS WHAT – it's available in matchmaking for both PC and Xbox right now. This week's playlist update is live – check the below links for full details!https://t.co/FhypyUDSp8https://t.co/M8g3f5YvC5

