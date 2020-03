Gamescom 2020 – Steht auch die Gaming-Messe in Köln vor dem Aus?

Gestern erst berichteten wir, dass die E3 2020 dieses Jahr ausfallen wird. Auch andere Großveranstaltungen wurden bereits abgesagt oder verschoben. Gerade auch im Sport gucken gerade viele Fans wortwörtlich in die Röhre, denn so manche Fußballspiele wurden bereits abgesagt. Da stellt sich auch die Frage, ob denn die Gamescom 2020 ebenfalls vor dem Aus stehen könnte. Schließlich handelt es sich um eine der größten Messen weltweit, bei der mit vielen hunderttausenden Besuchern gerechnet wird.

Stand jetzt findet die Gamescom 2020 statt

Auf der Homepage der Messe meldete sich nun der Veranstalter zu Wort. Koelnmesse bekräftigte, dass die Vorbereitungen wie geplant weiterlaufen. Zudem werde man auf der Messe selbst entsprechende Vorsichtsmaßnahmen ergreifen. So werde es vermehrt Desinfektionmittel geben und auch Reinigungen werden in stark frequentierten Bereichen häufiger durchgeführt. Auch für Verdachtsfälle sei man vorbereitet und entsprechende Vorkehrungen seien bereits getroffen, um auch im Notfall eingreifen zu können. So sind Ärzte und Rettungsassisten für Verdachtsfälle gewappnet und würden auch für Rückfragen zur Verfügung stehen. Nach jetzigen Stand werden die Ticketverkäufe wie geplant fortgeführt. Falls sich an den Planungen etwas ändern sollte, werden wir euch natürlich darüber informieren.

Quelle: Gamescom/ Koelnmesse GmbH