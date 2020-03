CD Projekt Red – Das planen die Entwickler nach dem Release von Cyberpunk 2077

Obwohl uns der Release von Cyberpunk 2077 noch bevorsteht, hagelt es schon Informationen über zukünftige Projekte des zuständigen Entwicklerstudios CD Projekt Red. Neben einem neuen The Witcher Spiel, welches bereits gestern offiziell angekündigt wurde, möchten sich die Entwickler auch noch im Cyberpunk 2077 Universum austoben.

Mit Cyberpunk 2077 arbeitet das polnische Entwicklerteam wahrscheinlich auf DEN Release des Jahres 2020 zu. Doch wer glaubt, dass sie sich auf diesen potentiellen Lorbeeren ausruhen, der liegt falsch. Laut Eurogamer Poland gab der Präsident von CDPR, Adam Kicinski, offiziell bekannt, dass sie noch so einiges mit ihrer neuen IP vor haben. Neben diversen Zusatzinhalten für das Hauptspiel, wird auch auf Hochtouren an einem Cyberpunk Multiplayer Projekt gearbeitet. Parallel soll sich ein drittes Team der Entwickler um einen neuen Teil der The Witcher Reihe kümmern. Klingt alles zu schön um wahr zu sein? Kicinski wählt diesbezüglich klare Worte:

We have created a relatively clear concept that is waiting for further development. We have two worlds and within these worlds we want to create games, therefore all the games planned so far are either Witcher or Cyberpunk.