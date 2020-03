The Witcher – Neuer Ableger offiziell bestätigt

Cyberpunk 2077 ist noch gar nicht erschienen, da steht das nächste Spiel von CD Project schon fest. Und dabei handelt es sich doch tatsächlich um ein neues Spiel aus dem Witcher-Universum. Mit der Entwicklung wurde zwar noch nicht begonnen, zumindest aber steht dieser Teil als Nachfolgeprojekt fest. Denn erst wenn Cyberpunk 2077 abgeschlossen ist, werden die Arbeiten an einem neuen Spiel aufgenommen.

Handlung und Hauptcharakter vom neuen The Witcher noch unbekannt

Adam Kiciński, der Chef von CD Project, bestätigte nun, dass ein neues Witcher Spiel erscheinen wird. Nahtlos nach der Veröffentlichung von Cyberpunk 2077 soll die Entwicklung beginnen, ein erstes Konzept soll es sogar schon geben. Allerdings sei die eigentliche Handlung um Gerald innerhalb der Triologie abgeschlossen. Daher werde der Titel wohl nicht The Witcher 4 heißen. Gegenüber dem polnischen Magazin Stooq wollte er zudem auch nicht verraten, wen wir im neuen Witcher überhaupt spielen dürfen. Natürlich stehen mehrere Optionen im raum. Zum einen könnte man ein Prequel zu der Triologie machen, um so Gerald als Charakter spielen zu können. Andererseits bestünde auch die Möglichkeit mit Ciri eine neue Hexer-Saga zu erschaffen. Zunächst steht aber erst der Release von Cyberpunk 2077 an, welches am 17. September für Playstation 4, PC und Xbox One erscheinen wird. Bis wir allerdings mit handfesten Infos zum kommenden Witcher-Game rechnen können, wird sicherlich noch viel Zeit verstreichen.

Quelle: Eurogamer