Xbox – Microsoft plant digitales Event nach E3-Absage

Nachdem die E3 2020 offiziell von den Veranstaltern abgesagt wurde, hat Microsoft bereits eigene Pläne für ein digitales Event bestätigt.

Digitales Event in Planung

Wie Xbox-Chef Phil Spencer am späten Nachmittag bekannt gab, will der Videospielkonzern Microsoft in diesem Jahr eine rein digitales Pressekonferenz abhalten. Der Redmonder Konzern reagiert damit auf die Absage der E3 2020 aufgrund des Coronaausbrüches.

Via Twitter erklärt Spencer:

“Die E3 war immer ein wichtiger Moment für Team Xbox. Angesichts dieser Entscheidung feiern wir in diesem Jahr die nächste Gaming-Generation mit der Xbox-Community und allen, die das Spielen lieben, mit einem digitalen Xbox-Event.”

Konkrete Informationen zum Zeitpunkt und den Inhalten will Spencer in den kommenden Wochen bekannt geben.

Quelle: Phil Spencer via Twitter