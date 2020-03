E3 2020 – Spielemesse in Los Angeles offiziell abgesagt

Lange wurde es spekuliert, nun ist es offiziell: Die E3 2020 wird nicht stattfinden. Dies teilte die ESA, Veranstalter der Messe, auf der Website der E3 mit. Grund ist natürlich der Coronavirus.

E3 2020 findet nicht statt

Man habe die Situation sehr sorgsam beobachtet, so die ESA. Aufgrund der gesundheitlichen Gefahren ist man jedoch zum bereits erwarteten Schluss gekommen, die Messe in diesem Jahr nicht stattfinden. Eigentlich sollte die E3 in diesem Jahr vom 9. bis zum 11. Juni in Los Angeles stattfinden. Man werde sich mit allen Ausstellern und Besuchern in Verbindung setzen und entstandene Kosten erstatten, heißt es in der Mitteilung. Zudem werde man sich beraten, inwiefern man die Neuankündigungen der Industrie in einem Online-Event präsentieren könnte. Zum Schluss teilt die ESA mit, dass man nun mit den Vorbereitungen für die E3 2021 beginnen würde, die hoffentlich wie geplant veranstaltet werden kann.

