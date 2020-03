Ubisoft Store – Spring Sales gestartet

Passend zum bevorstehenden Frühlingsanfang dürfen sich Spieler über zahlreiche reduzierte Titel aus dem Hause des französischen Publishers Ubisoft freuen. So startet unlängst der Spring Sale im hauseigenen Store.

Assassin’s Creed, Anno und Tom Clancy’s The Division günstiger

Mit dabei sind AAA-Giganten genauso wie DLC’s als auch Special Editions. So könnt ihr euch derzeit beispielsweise Far Cry 5 in der Gold Edition für nur noch 22,50 EUR sichern, während Tom Clancy’s The Division derzeit mit nur noch knapp 10 Euro zu Buche schlägt und Assassin’s Creed Odyssey zu einem Preis von 19,80 EUR zu erwerben ist. Die Angebote stehen euch noch bis zum 26. März um 9:00 Uhr zur Verfügung. Als besonderes Schmankerl dürfen sich Strategie-Fans am kommenden Wochenende über kostenfreie Spielstunden für Anno 1800 freuen. Das Free Weekend ist bereits gestartet und kann noch bis zum 15. März genutzt werden.

Quelle: Ubisoft Store