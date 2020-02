gamescom 2020 – Ist die gamescom in Gefahr? Wegen des Coronavirus verschiebt Koelnmesse mehrere Messen

Der Coronavirus und dessen Ausbreitung in Deutschland ist in aller Munde. So haben bereits zur PAX East und GDC 2020 Größen wie Sony, Facebook, EA, Epic Games, Microsoft, CD Projekt Red, Capcom und Square Enix den Messen entweder ganz oder in Teilen den Rücken gekehrt. Leider trifft es nun aber nicht mehr nur einzelne Aussteller, sondern gleich ganze Events.

Koelnmesse verschiebt die FIBO 2020 und Internationale Eisenbahnmesse 2020

Der COVID-19-Virus breitet sich seit wenigen Tagen nun auch in Deutschland rasanter aus als je zuvor. Aus diesem Grund wurden bereits diverse Veranstaltungen in den jeweiligen Landkreisen abgesagt oder verschoben. Aber auch größere Events und Messen bleiben von den aktuellen Geschehnissen leider nicht verschont. Die Koelnmesse, Austräger von u.a. der gamescom, gab vor wenigen Tagen offiziell bekannt, dass die zum 01. März 2020 geplante Internationale Eisenbahnmesse um ein ganzes Jahr auf Februar 2021 verschoben wurde. Angesicht der kurzfristigen Absage ein sportliches Unterfangen.

Stichwort sportlich: Heute wurde zudem eine weitere Messe, welche in Köln stattfinden sollte, um ein gutes halbes Jahr verschoben. Hierbei handelt es sich um die FIBO, die weltweit größte Messe für Fitness, Wellness und Gesundheit. Der Veranstalter Reed Exhibitions sucht nun gemeinsam mit der Koelnmesse nach den besten verfügbaren Terminen in der zweiten Jahreshälfte 2020.

“Diese Entscheidung haben wir uns nicht leichtgemacht; unsere Kunden, Partner und das FIBO-Team haben unglaublich hart an dieser Veranstaltung gearbeitet. Obwohl es enttäuschend ist, die Veranstaltung zu verschieben, ist es unerlässlich, dass wir der Gesundheit und Sicherheit aller Beteiligten Priorität einräumen. Unser Ziel bleibt es, allen Ausstellern und Besuchern der FIBO den besten Nutzen zu bieten”, sagt Silke Frank, Direktorin der FIBO Global Fitness Events.

Auch die Messe Berlin sieht sich in der aktuellen Lage gezwungen, die Internationale Reisemesse “Internationale Tourismus-Börse” in Berlin abzusagen. Dies wurde am 28. Februar 2020 via Twitter in einem Statement offiziell verkündet.

Ist die gamescom 2020 wegen des Coronavirus in Gefahr?

Jetzt bleibt allerdings noch immer die Frage im Raum, ob die gamescom 2020, welche erst vom 25. August 2020 bis 29. August 2020 stattfinden soll, ebenfalls vom Sturm der Absagen überrollt werden wird. Nach aktuellem Stand gehen wir stark davon aus, dass das Coronavirus bis zum Sommer weitestgehend eingedämmt wurde. Demnach bestünde dann auch keine große Gefahr mehr für die Menschheit und die dann folgenden Events. Sollte die Koelnmesse eine entsprechende Ankündigung bzgl. der gamescom 2020 veröffentlichen, werden wir darüber selbstverständlich berichten.

Aber: Anstatt zu grübeln schaue Dir doch mal unsere Übersichtsseite zur gamescom an. Hier findest Du nützliche Tipps und Hinweise zur größten Gamingmesse der Welt.

Quelle: Koelnmesse, Fibo