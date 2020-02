Alle Infos zur gamescom 2020

Das gamescomCamp bietet eine günstige Übernachtungsmöglichkeit auf Europas größtem Gaming-Zeltlager in Köln. Auch 2020 wird es wieder die Möglichkeit geben, eine oder mehrere Nächte, allein oder in einer Gruppe, mit oder ohne eigenem Zeit im Jugendpark Kölns zu nächtigen und außerhalb der Messehallen mit anderen Menschen Aktivitäten durchzuführen. Für WLAN ist auf dem gesamten Zeltplatz gesorgt und steht 24 Stunden am Tag zur Nutzung bereit. Um den Aufenthalt im Camp so angenehm wie möglich zu gestalten, stehen sanitäre Anlagen und geräumige Duschen mit Warmwasser in ausreichender Anzahl zur Verfügung. Die Nutzung ist für Ticketinhaber kostenlos. Der Fern- und S-Bahnhof Köln Messe/Deutz liegt ca. 12 Gehminuten entfernt und ist demnach schnell erreichbar. Kinder und Jugendliche im Alter von 16 Jahren dürfen im gamescomCamp zelten, sofern eine Zeltplatzreservierung von einer Person, die das 18. Lebensjahr vollendet hat, vorgenommen wurde.

Öffnungszeiten des Camps: Der Zeltplatz ist vom Montag 24. August 2020 ab 14:00 Uhr bis Sonntag 26. August 2020 um 16:00 Uhr geöffnet. Der Zugang zum Zeltplatz ist für Camp-Teilnehmer ab Tag eins an 24 Stunden am Tag geöffnet. Der Check-In ist täglich auf bestimmte Uhrzeiten beschränkt. Schaut also vorher auf die Webseite des gamescomCamps.

Tickets für das gamescomCamp 2020 sind ab sofort im offiziellen Store erhältlich.

Ob es auch in diesem Jahr wieder die Pop-Up-Jugendherbergen geben wird, wurde noch nicht bekannt gegeben. Wir werden euch diesbezüglich auf dem Laufenden halten.