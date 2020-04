Guide mit Tipps für Besucher mit körperlichen Beeinträchtigungen auf der gamescom 2020

Nach der ggf. langen Anreise ist der erste Gang meistens in den Sanitärbereich. In den Hallen und auf dem Verbindungsgang sind behindertengerechte Toiletten ausgeschildert. Für einen Überblick hat die Koelnmesse einen extra Hallenplan für einen „Barrierefreier Messeaufenthalt“ erstellt. Dort sind alle behindertengerechteten Toiletten, Aufzüge oder auch Sanitätsstationen eingezeichnet. Viele Stände sind ebenerdig oder mit Rampen ausgestattet, um einen Zugang zu den Anspielstationen zu ermöglichen. In der Indie Arena Booth ist sogar spezielle Hardware vorhanden. Typisch für die Gamescom sind auch die Warteschlangen vor den Spielen. Solltet ihr Probleme mit langem Stehen oder andere Einschränkungen haben, wendet euch am besten direkt an das Standpersonal. So durften wir uns mal, nach dem Vorzeigen des Ausweises, “vordrängeln”. Ergeben sich während der Messe Probleme helfen einem, mit der Messewacht, dem Standpersonal oder den Mitarbeiter der Securityfirma, allerhand Menschen weiter.