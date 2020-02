Kojima Productions – Erwartet uns eine große Ankündigung?

Das eigens um Hideo Kojima herum gegründete Entwicklerstudio Kojima Productions lässt auf irgendeine Ankündigung im Verlauf der nächsten Woche hoffen. Wann genau ihr damit rechnen könnt oder um was es eigentlich geht ist bislang noch unklar. Denkbar wäre, dass es mit der PC-Fassung von Death Stranding zu tun hat. Wie wir aber überhaupt darauf kommen, dass es eine Ankündigung geben wird, erfahrt ihr im Folgenden.

Nach einigen Wochen der Stille hat sich das Entwickler Team von Kojima Productions über ihren offiziellen Twitter-Account zu Wort gemeldet, wenn auch nur sehr vage. Im Grunde genommen, spricht das Team davon noch am Leben zu sein und in letzter Zeit viel um die Ohren gehabt zu werden. Womit, so der Tweet, würden wir “schon bald” erfahren. Am ehesten kommt wahrscheinlich eine Ankündigung im Zusammenhang mit der bald erscheinenden PC-Version von Death Stranding in Frage. Aber vielleicht erwartet uns auch etwas völlig anderes. Erst letzte Woche veröffentliche Hideo Kojima selbst einen kurzen Trailer zu Death Stranding in der Manier des Kinofilmes 1917. Natürlich kann Kojima einfach nur ein Fan des Films sein, jedoch könnte dieser Post auch etwas mit der kommenden Ankündigung seines Studios zu tun haben.

Wir bleiben gespannt was uns nächste Woche erwartet. Gibt Kojima Productions einfach nur ein Release Datum für die PC-Umsetzung von Death Stranding bekannt oder erwartet uns vielleicht sogar eine Art Erweiterung für den Titel? Sobald wir mehr wissen, geben wir euch Bescheid!

Sorry to be silent everyone! I've been really busy lately…..I think i can say more soon about what we are going to…..#KojimaProductions https://t.co/Vr0qPj3DwV pic.twitter.com/BiweDgGC4v

— Kojima Productions (@KojiPro2015_EN) February 28, 2020