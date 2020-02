Baldur’s Gate 3 – Entwickler planen keine Umsetzung für PS4 und Xbox One

Für alle unter euch die geplant hatten sich Baldur’s Gate 3 für ihre PlayStation 4 oder Xbox One zu holen, habe ich enttäuschende Nachrichten. Die Entwickler von Larian Studios gaben heute bekannt, dass ihr geschichtsträger RPG-Titel weder für Sonys noch für Microsofts aktuelle Konsole erscheinen wird. Der Grund sei dabei ganz einfach: Die Konsolen sind zu schwach.

Aber wie können die aktuellen Konsolen zu schwach sein? Immerhin leben wir in einer Welt in der ein The Witcher 3 auf der Switch spielbar ist, oder? Diese und anderen Fragen stellten sich die Entwickler von Larian Studios im Interview mit Eurogamer. Laut ihnen sei eine Umsetzung von Baldur’s Gate 3 für PS4 und Xbox One zwar natürlich möglich, allerdings nur wenn sie vorher deftige Abstriche machen würden. Denn ja, ein Witcher 3 läuft auf der Switch, aber mit matschigen Texturen und einer Framerate von allerhöchstens 30 fps. Solche Kompromisse wollten die Entwickler bei ihrem Spiel auf keinen Fall eingehen, sodass sie sich kurzerhand dazu entschieden haben die momentane Konsolen Generation aus ihren Plänen zu streichen. Oder in den Worten der Entwickler selbst:

I don’t think that current-gen consoles would be able to run it. There’s a lot of technical upgrades and updates that we did to our engine, and I don’t know if it would be capable of being able to actually run on those things. Maybe it could run, but then we would have to tone down the textures and this and that and it wouldn’t look as cool anymore.