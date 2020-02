The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2 – Kommt das Sequel doch nicht mehr 2020?

Ende des letzten Jahres machten bereits Gerüchte die Runde, dass das Sequel zum Nintendo Switch exklusiven Abenteuer The Legend of Zelda: Breath of the Wild bereits 2020 veröffentlicht werden soll. Laut einem Insider soll der Release allerdings nicht mehr dieses Jahr erfolgen.

The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2 doch erst 2021

Anlässlich der E3 im vergangenen Jahr kündige Nintendo mit einem ersten Teaser bereits die Entwicklung von The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2 an. 2020 soll das Action-Adventure aber dennoch nicht erscheinen, wenn man den Aussagen eines anonymen Insiders glauben schenken darf. So soll der potenzielle Blockbuster erst im Jahre 2021 für die Nintendo Switch veröffentlicht werden. Dennoch plane der japanische Konzern einen besonderen Release Ende des laufenden Jahres. Laut dem Insider sei dies ein großes Franchise, welches auf der Hybrid-Konsole Einzug halten wird. In diesem Zusammenhang wurde das Wort “Reifen” erwähnt. Ob uns hier ein neuer Mario Kart-Ableger erwartet, verbleibt vorerst aber nur ein Gerücht.

Quelle: Sabi via Twitter