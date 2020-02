Gewinnspiel – Sichere Dir jetzt Deinen Key für das Survival MMO Valnir Rok

In Zusammenarbeit mit den Entwicklern des nordischen Survival MMOs Valnir Rok, verlosen wir 10 Steam Keys zu Spiel. Damit könnt auch ihr einen Blick in die harte Welt des Nordens werfen. Valnir Rok ist ein Multiplayer Survival-Rollenspiel in einer Wikinger-Welt mit Quests von Bestseller-Autor Giles Kristian. Entdecke eine große offene Welt. Crafte, koche, baue Häuser und gründe eine Stadt. Überfalle andere Clans oder setze Kopfgelder aus. Bete zu den Göttern. Aktuell ist das neue Update A New God is Rising online. Wenn ihr vorab mehr über das Spiel erfahren wollt, schaut euch doch auf der Steam Seite um oder folgt dem Team auf Twitter.

Was muss ich für einen Key tun?

1.) Du bist ein Follower von uns bei Instagram, auf Twitter und Facebook.

2.) Klicke auf den Button “Get Your Key!” und du hast automatisch einen von 10 Keys erhalten. Die Keys können ab sofort auf Steam eingelöst werden. Dieses Gewinnspiel läuft nach dem First Come, First Serve Prinzip.

10 keys left!

So aktivierst du den Key:

Um den Code einzulösen, loggen Sie sich zunächst mit Ihrem Account im Steam-Client ein.

Drücken Sie dann auf “Spiele” und “Ein Produkt bei Steam aktivieren”.

Geben Sie dann Ihren Key ein, und starten Sie den Download.

Die Teilnahmebedingungen

Die eingetragene E-Mail-Adresse muss korrekt sein, da der Gewinner sonst nicht benachrichtigt werden kann. Sollte der Gewinner sich nicht innerhalb von 14 Tagen nach Benachrichtigung mit der NAT-Games Redaktion in Verbindung setzen, verfällt der Gewinn. Die Teilnahme ist ab 14 Jahren möglich. Gewinnausschüttung ab 14 Jahren. NAT-Games Redakteure und dessen Angehörigen ersten Grades sind von der Verlosung ausgeschlossen. Die Gewinner werden per E-Mail benachrichtigt. Die Auslosung beginnt unmittelbar nach Ende der Teilnahmefrist, spätestens einen Monat nach Gewinnspielende. Die Auslosung erfolgt automatisch für die ersten 10 Teilnehmer. Teilnahmeschluss ist sobald alle 10 Keys vergeben wurden. Alle Angaben sind ohne Gewähr. Änderungen vorbehalten. Abbildungen können vom Original abweichen. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Eine Barauszahlung der Gewinne ist nicht möglich. Alle E-Mail-Adressen und eingesendeten Informationen werden nach der Auslosung unwiderruflich gelöscht. Informationen zur Teilnahme auf Facebook, Twitter und Instagram bitte hier klicken. Alle Datenschutzhinweise für die Nutzung, Einbindung und Erhebung von Daten zum Thema Social-Media (Instagram, Twitter, Facebook, YouTube) findet ihr bei Cookies und Datenschutz.

Wir wünschen allen Teilnehmern viel Glück!

Vielen Dank an Encurio für die Bereitstellung der Preise.