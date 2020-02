Die Sims – Kommt der nächste Teil mit erweiterten Online-Elementen?

Mit Die Sims hat Electronic Arts sowie Entwickler Maxis im Jahre 2000 den Erfolgszug der populären Lebenssimulations-Reihe gestartet. Seit 2014 befindet sich nun Die Sims 4 auf dem Markt und begeistert nach wie vor zahlreiche Spieler. Über den nächsten Ableger des beliebten Titels verlor der Publisher nun ebenfalls einige Worte.

Multiplayer-Inhalte in Die Sims

Demnach gab CEO Andrew Wilson unlängst einen ersten Hinweis worauf man sich im nächsten Ableger der populären Lebenssimulation fokussieren könnte. So habe man in den letzten Jahren bereits gesehen, dass die Spieler vermehrt einen Hang zu Online-Elementen entwickelt haben. So wollen diese sich vermehrt mit anderen Spielern vernetzen. Auch kompetitive Elemente seien beliebt in der Fangemeinde. So konnte beobachtet werden, dass diese sich immer wieder mit anderen Spielern vergleichen. Beide Elemente könnte man in der Next-Gen-Fassung der Lebenssimulation ebenfalls einbinden. Erste Überlegungen hat EA laut Wilson bereits gestartet.

Quelle: PlayFront