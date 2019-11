The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2 – Release schon 2020?

Erscheint The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2 schon im kommenden Jahr?

Release für 2020

Dass Nintendo tatsächlich an einem Sequel zu The Legend of Zelda: Breath of the Wild arbeitet, war auf der diesjährigen E3 eine große Überraschung. Konkrete Informationen blieb Nintendo aber bis dato schuldig.

Ein brandheißes Gerücht sorgt nun aber wieder für Aufsehen. Laut Twitter-User Sabi soll The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2 schon im kommenden Jahr 2020 für die Switch erscheinen. Sabi hatte in der Vergangenheit bereits diverse Themen richtig vorausgesagt, möglicherweise könnte der Releasetermin auch dieses Mal zutreffen.

Sabi gibt im gleichen Tweet allerdings zu bedenken, dass Nintendo Termine gerne intern als auch in der Öffentlichkeit verschiebt. Breath of the Wild 2 könnte also ein ähnliches Schicksal ereilen wie bereits seine Vorgänger Twilight Princess und Skyward Sword.

Es bleibt abzuwarten, ob sich dieses Gerücht tatsächlich bewahrheitet.

I would tell you Botw2 is planned to release in 2020, but Zelda release dates are historically delayed, internally or publicly LOL — Sabi (@New_WabiSabi) November 12, 2019

Quelle: Sabi (Twitter)