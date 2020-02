Nintendo Switch – Doch keine Pro-Version für 2020?

Bereits kurz nach dem Release der Xbox One X und der Playstation 4 Pro kamen erste Gerüchte rund um eine Pro Version von Nintendos Heimkonsole auf. Befeuert wurden diese vor Kurzem durch Digitimes, die erfahren haben wollen, dass Nintendo für Mitte 2020 tatsächlich eine Nintendo Switch Pro plant. Nun aber zerschlugen die Japaner die Gerüchte. Nintendo veröffentlichte nämlich einen neuen Geschäftsbericht, in welchem sie ausdrücklich erwähnten, dass für das Jahr 2020 kein neues Modell der Nintendo Switch in Planung sei. Darin eingeschlossen wäre somit auch die spekulierte Pro-Variante.

Nintendo Switch auf der Erfolgsspur

Zumindest finanziell scheint Nintendo in der Hinsicht auch keinen Bedarf zu haben. Der Geschäftsbericht weist unter anderem auch auf die hervorragenden Verkaufszahlen hin. Über 48 Millionen Einheiten wurden allein bis Ende 2019 verkauft, ein Ende des Erfolgs scheint noch längst nicht erreicht. Auch wenn Nintendo eine neue Switch-Version dementiert hat, so könnte dennoch neue Hardware in Form von Zubehör auf uns warten, etwa eine Touch-Pen-Erweiterung, von der wir bereits berichteten.

Nintendo Switch Lite, Standard, grau Plattform: Spielkonsole

Festplatte: 32 GB

Display: 5,5" (14 cm) Multi-Touch-Screen, 1280 x 720 Pixel

Prozessor: Custom NVIDIA Tegra

Anschlüsse: 3,5-mm-Kopfhörerbuchse

Quelle: Nintendo