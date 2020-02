Sega – Schluss mit Plastik-Verpackungen

Total War: Rome 2 – Enemy at the Gates wird der erste PC-Titel der Spieleschmiede von Sega sein der ganz offiziell in einer recycelten und wiederverwertbaren Kartonverpackung ausgeliefert werden soll. Laut den Entwicklern soll dieser Titel aber nur den Anfang einer umweltfreundlicheren Vermarktungs-Politik darstellen, denn Sega möchte ab jetzt bei all seinen Neuerscheinungen auf Plastik verzichten.

Über ihren offiziellen Twitter-Account, ließen die Entwickler verlauten, dass sie in Zukunft auf Plastik in ihren Spieleverpackungen verzichten möchten. Bereits im letzten Jahr hatten sie sich mit dem Football Manager an Kartonverpackungen probiert, womit sie ca. 20 Tonnen Plastik einsparen konnten. Grund genug für Sega diese Strategie auf all ihre PC-Spiele auszuweiten. Beginnend mit der Neuveröffentlichung von Total War: Rome 2 werden alle Verpackungen aus 100 Prozent recyceltem Material bestehen. Dabei werden die neuen Boxen wohl etwas teurer in der Herstellung sein, aber dafür wiederum günstiger beim Versand, da die Verpackungen weniger wiegen. Sega Europe’s Präsident kommentierte diese Ankündigung wie folgt:

This initiative underlines SEGA Europe’s commitment to reducing its plastic waste and its ongoing efforts to implement environmentally friendly business practices. Our estimations with regards to Football Manager 2020 suggested we’d save up to 20 tonnes of plastic packaging for that title alone, so taking this step for the rest of our PC portfolio would see that saving rise exponentially.

Mit diesem Statement geht Sega einen wichtigen Schritt Richtung Umweltfreundlichkeit, einen Schritt, den sich der Rest der Spieleindustrie hoffentlich zum Vorbild nehmen wird.

We're pleased to announce that all of our future physical releases of PC games will be launched in fully recycled packaging!

Total War: ROME II – Enemy at the Gates Edition from Creative Assembly signals our intent to continue with this environmental initiative. pic.twitter.com/UdcwnQqSFU

— SEGA (@SEGA) January 30, 2020