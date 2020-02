PlayStation 4 Pro – Kurzzeitig für nur noch 249 Euro

Mit der PlayStation 5 steht die neue Heimkonsole aus dem Hause Sony bereits in den Startlöchern. Doch bevor die neue Hardware im laufenden Jahr erscheint, dürfen sich Fans über ein besonders attraktives Angebot der Vorgänger-Konsole freuen.

PlayStation 4 Pro im Angebot

So rief Saturn unlängst die goldenen 2020er aus und rabattierte damit zahlreiche Hardware um ein Vielfaches. Mitunter dabei die leistungsstärkere Konsole von Sony. Die PlayStation 4 Pro samt 1 TB Speicherplatz steht somit derzeit zu einem unschlagbaren Preis von 249 Euro beim populären Elektronikfachmarkt bereit. Die Aktion selbst endet am 16. Februar um 20 Uhr. Das Angebot selbst gilt allerdings nur noch solang der Vorrat reicht – schnell sein lohnt sich also! Zu dem Angebot der Sony Heimkonsole gesellt sich ebenfalls ein Rabatt auf die Nintendo Switch. Die Hybrid-Konsole ist somit derzeit ebenfalls zu einem vergünstigten Preis von 288 Euro zu erwerben.

