Nintendo Switch – Kommt eine “Touch Pen”-Erweiterung?

Ein Patent für die Nintendo Switch ist derzeit im Umlauf, was eine Erweiterung der Joy-Cons präsentiert. Bekommen wir nun einen “Touch Pen”?

Nintendo Switch zum zeichnen!?

Das neue Patent für die Nintendo Switch, ist auf der United States Patent and Trademark Office Seite veröffentlicht worden. Die Seite Siliconera scheint als erstes darüber gestolpert zu sein und zeigt uns erste Bilder. Die Bilder zeigen eine Erweiterung der Joy-Cons, die natürlich für den Handheld-Gebrauch konzipiert wurde. Der Joy-Con dient dabei als Unterstützung und lässt verschiedene Eingabemethoden zu, denn durch entsprechender Tasteneingabe können die Linien entweder dicker oder dünner gezogen werden. Die Rumble-Funktion gibt zudem Feedback, sobald ein bestimmtes Objekt berührt wurde. Somit würde sich eine präzisere Eingabe ergeben, um zum Beispiel Zeichnungen anzufertigen. Spiele wie Dr. Kawashimas Gehirn-Jogging oder auch Mario Maker 2 würden davon profitieren. Eine “Touch-Pen”-Erweiterung wäre für Nintendo nichts ungewöhnliches und eigentlich schon längst notwendig. Ring Fit Adventure und Nintendo Labo waren also nur der Anfang. Mal schauen was Nintendo noch alles für uns bereit hält. Das gesamte Patent findet ihr unter diesem Link.

Quelle: Siliconera