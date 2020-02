Pokémon GO – Valentinsevent lässt eure Herzen höher schlagen

Pünktlich zum kommenden Valentinstag kehrt auch das passende Pokémon Go-Event am 14. Februar 2020 zurück und beglückt euch ab 8.00 Uhr (Ortszeit) mit häufiger erscheinenden rosafarbenen Pokémon. Bis Montag, den 17. Februar 2020 bis 10.00 Uhr (Ortszeit) habt ihr Zeit sie euch in freier Wildbahn, Raids, Forschungsprojekten und Eiern zu sichern.

Ebenso bleiben gewöhnliche Lockmodule sechs Stunden lang aktiv, die Anzahl Bonbons bei einem Fang wird verdoppelt und sollte Fortuna euch hold sein könnt ihr auch schillernde Wonneira aus euren Eiern ausbrüten oder einen Blick auf schillernde Chaneira in der Wildnis erhaschen.

Weitere Träume in Rosa während des Pokémon Go-Events

Passend dazu findet am Samstag, den 15. Februar 2020 von 14.00 – 17.00 Uhr (Ortszeit) ein Raid-Event, mit besonderen Schlurps und gelegentlichen Shiny-Schlurps, statt. Währenddessen erhaltet ihr bis zu 5 kostenlose Raidpässe, wenn ihr an Arenen dreht. Allerdings könnt ihr nach wie vor nur einen davon im Rucksack parat haben und nicht genutzte Pässe verfallen nach Ablauf des Events. Die Schlurps findet ihr in Raids der Stufe 4 und sie beherrschen die besondere Attacke Bodyslam. Also eine perfekte Gelegenheit den rosafarbenen Speck einmal anzugehen und auf Schlurp-Jagd zu gehen!

Ein weiteres I-Tüpfelchen sind das Fürsorge-Pokémon Mamolida vom Typ Wasser und das Gehör-Pokémon Ohrdoch vom Typ Normal, die nun zum ersten Mal in Pokémon GO erscheinen werden. Allerdings werden sie sich etwas rar machen und ihr braucht ganz schön viel Glück um sie zu erwischen. Beide kennen wir bereits aus Pokémon Schwarz und Weiß und bekommen mit ihnen Zuwachs aus der Einall-Region für unser Pokédex.

Quelle: Pokémon GO Live