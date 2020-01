Nintendo – 2020 kommt wohl doch kein neues Switch-Modell

Nintendo hat auf die zahlreichen Gerüchte, um das diesjährige Erscheinen eines neuen Switch-Modells, reagiert und diese offiziell dementiert. Laut dem Präsidenten von Nintendo, Shuntaro Furukawa, sei für das Jahr 2020 definitiv keine neue Version der Hybridkonsole geplant.

Die Switch-Pro bleibt vorerst nur ein Traum

Während des jüngsten Earnings Calls von Nintendo, bei dem nebenbei satte 52,48 Millionen verkaufte Einheiten der Nintendo Switch gefeiert wurden, ging die Geschäftsführung auch auf die diversen Gerüchte ein, die sich in letzter Zeit um ein neues Modell der Hybridkonsole gesammelt hatten. Shuntaro Furukawa, seines Zeichens der Präsident des Konzerns, äußerte sich dahin gehend sehr deutlich: Für 2020 sei kein neues Nintendo Switch-Modell geplant. Stattdessen wolle man eher an den bestehenden Plattformen arbeiten, insbesondere an der Vermarktung der Hauptkonsole und ihrer Lite-Version. Furukawa äußerte sich diesbezüglich wie folgt:

Was die Nintendo Switch betrifft, so glauben wir, dass es wichtig ist, die Vorteile beider Modellvarianten klar zu kommunizieren und die Nutzerbasis zu vergrößern. Wir weisen dabei darauf hin, dass wir keinerlei Pläne haben 2020 ein neues Switch-Modell einzuführen.

Somit wurde den zahlreichen Gerüchten um eine Pro-Version der Hybridkonsole offiziell der Zahn gezogen. Schade eigentlich, wenn man bedenkt, dass das Jahr 2020 quasi den Beginn einer neuen Konsolen-Generation darstellt. Aber Nintendo kocht diesbezüglich ja bekannterweise stets sein eigenes Süppchen.

Nintendo Switch Lite, Standard, grau Plattform: Spielkonsole

Festplatte: 32 GB

Display: 5,5" (14 cm) Multi-Touch-Screen, 1280 x 720 Pixel

Prozessor: Custom NVIDIA Tegra

Anschlüsse: 3,5-mm-Kopfhörerbuchse

Quelle: gamesindustry.biz