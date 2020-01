Playstation Plus – Das sind die Spiele im Februar 2020

Der Februar hat dank des Schaltjahres 2020 einen Tag mehr. Ob das vielleicht der Grund ist, dass Playstation Plus-Mitglieder diesen Monat einen Bonustitel spendiert bekommen? Man weiß es nicht, Fakt ist jedoch, dass Besitzer einer VR-Brille ein zusätzliches Spiel im Abo-Service zocken können.

Im Grunde fünf Spiele im Februar-Angebot von Playstation Plus

Nicht nur, dass es einen dritten Titel im Abodienst gibt, eines der drei Spiele ist auch noch eine Collection. Die Bioshock Collection, um genau zu sein. Diese beinhaltet Bioshock, Bioshock 2 und Bioshock Infinite, also quasi drei Spiele in einem. Dann wird mit Die Sims 4 ein Jubiläum zelebriert, die Simulationsreihe wird nämlich 20 Jahre alt. Und dann wäre da noch Fire Wall Zero Hour. Dieses Spiel erfordert Playstation VR und bietet euch einen actionreichen Taktikshooter.

