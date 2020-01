Diese Pro-Controller bekommst Du für Deine PlayStation 4

Alle unsere Spieleplattformen haben über die Zeit Controller für jeden Geschmack und jegliche Anforderung erhalten. Ob es nun reiner Komfort oder echte Anforderung ist, es gibt viele Gründe, warum man einen erweiterten Controller in Betracht ziehen sollte. Neben lizenzierten Geräten von namhaften Herstellern wie Scuf oder Razer, hat zum Beispiel auch Microsoft selbst einen Elite Controller am Start. Fans haben lange darauf gehofft, dass auch Sony sich dazu entscheidet, einen Pro Controller auf den Markt zu bringen. Bisher hat sich Sony aus diesem Business rausgehalten, doch mit dem Ende dieser Generation hat sich Sony jetzt zu einem Zwischenschritt entschieden. Mit dem Back Button Attachment könnt ihr euren normalen PS4 Controller upgraden. Wir haben für euch mal die hier verfügbaren Optionen angeschaut und die einzelnen Vor- und Nachteile verglichen.

Der NACON PS4 Revolution Unlimited Pro Controller bietet euch für etwa 130 € einige Funktionen und Features, die man von einem Pro Controller erwartet. Vier programmierbare Tasten und die Möglichkeit, vier unterschiedliche Profile zu speichern. Die Sticks und die Trigger lassen sich anpassen, um die Genauigkeit und die Dead Zones auf eure Bedürfnisse einzustellen. Für den Komfort sind die Griffe mit einer gummierten Oberfläche beschichtet und das Gewicht könnt ihr durch kleine Gewichte ändern. Egal ob ihr kabellos oder mit Kabel für geringe Latenz spielen wollt, beides ist möglich. Wenn ihr gerade im Multiplayer mit euren Freunden sprecht, könnt ihr schnell auf Funktionen wie Laut, Leise oder Mute durch dafür vorgesehene Tasten zugreifen.

Kaum ein Hersteller hat sich im Bereich von Pro Gamer Zubehör mehr einen Namen gemacht als ASTRO. Hauptsächlich bekannt für ihre Headsets ist ASTRO mit dem C40 TR geworden, das Unternehmen hat aber auch einen extrem anpassbaren PS4 Controller im Angebot. Beide Analogsticks, das D-Pad sowie die Rumble Motoren sind modular und können leicht entnommen werden. Dadurch ist es möglich, die Sticks sowohl in der bekannten PS4 Konfiguration zu nutzen oder auch im Xbox Style mit dem linken Analogstick anstelle des D-Pad. Auf der Rückseite findet ihr beim C40 allerdings nur zwei programmierbare Tasten sowie zwei Schalter, mit denen ihr die Sensitivität der Trigger einstellen könnt. Wie bereits der NACON kann auch der C40 kabelgebunden oder auch kabellos genutzt werden. Mittels Software könnt ihr zwei Profile speichern und mittels Schalter wechseln. Die Anpassbarkeit kostet euch aber ganze 200 €.

Auch der Hardware Hersteller Razer hat einen eigenen Pro Controller für die PS4 am Markt. Der Raiju Ultimate bietet wie die Konkurrenz programmierbare Tasten, in diesem Fall vier Stück, sowie anpassbare Sticks und D-Pad. Mit einem Schalter könnt ihr einfach zwischen Kabelmodus und Bluetooth wechseln. Auch der Raiju bietet eine separate Software, mit der ihr Funktionen ändern und neu zuweisen könnt. Aber nichts sagt mehr “Gamer” als RGB Beleuchtung und daher hat Razer seinem Controller auch noch eben diese spendiert. Aber auch dieser Controller lässt euch tief in die Tasche greifen, denn etwa 190 € müsst ihr schon auf den Tisch legen.

Sony PS4 Dualshock 4 Rücktasten-Ansatzstück

Sony hat zwar keinen eigenen Pro Controller, aber immerhin einen kostengünstigen Vorgeschmack auf die Vorzüge, die ein Pro Controller bieten kann. Das Attachment wird an den Expansion Port des DualShock 4 Controllers angesteckt und schleift den Kopfhöreranschluss durch. Auf der Rückseite könnt ihr dann über ein OLED Display den beiden Tasten eine neue Funktion zuweisen. Dabei könnt ihr jegliche Taste zuweisen, angefangen bei den Richtungstasten bis hin zu den Sticktasten L3 und R3. Das Attachment bietet sogar die Möglichkeit, drei Profile zu speichern. Für 40 € bekommt ihr also recht viel an Funktionalität im Gegensatz zu einem vollwertigen Pro Controller.

Auch wenn Sonys Einstieg in die Pro Controller Welt nicht so umfangreich ausfällt wie die Produkte der Dritthersteller, kann sich ein Kauf doch lohnen. Wer vielleicht nur eine Taste umlegen will oder vielleicht physische Einschränkungen hat, kann jetzt für relativ wenig Geld seinen Controller zugänglicher machen. Ein ausführlicher Erfahrungsbericht zu Sonys Attachment folgt, sobald wir Zeit hatten, es ausführlich zu testen.