Star Wars: Knights of the Old Republic – Neues KOTOR in der Arbeit

Laut Insidern soll ein neues Knights of the Old Republic in der Mache sein. So berichtet die Seite Cinelinx, dass sie aus zwei verschiedenen Quellen Insider-Infos dazu erhalten hat. Die erste Quelle sagt aus, dass ein Remake in der Arbeit sei und die zweite ergänzt, dass das neue Spiel sogar eher eine Neuinterpretation werden solle. Darin sollen Elemente aus den ersten beiden Teilen enthalten sein und sich dem aktuellen Star Wars Kanon anpassen. Weitere Details wurden aber leider nicht genannt.

EA’s Star Wars Offensive

Gerüchte über ein KOTOR Remake gab es schon in der Vergangenheit, diese gingen sogar von der gleichen Quelle aus. Doch das Projekt sei dann, laut Cinelinx, erst einmal wieder eingestellt worden sein. Nach dem Erfolg von Star Wars: Jedi Fallen Order scheint EA aber wieder auf den Star Wars Geschmack gekommen sein. Neben dem KOTOR Remake sollen noch einige weitere Star Wars Games in der Mache sein. Dazu zählt ein Jedi Fallen Order Sequel, ein noch unbekanntes Spiel für die Switch und ein Projekt mit dem Namen Luminous. Was an diesen zahlreichen Gerüchten dran ist, wird sich zeigen.

Quelle: Cinelinx