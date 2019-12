Crash Bandicoot – Wird diese Woche ein neuer Teil der Reihe enthüllt?

Es sieht ganz danach aus als würde Publisher Activision ein neues Crash Bandicoot anteasen. Gleich mehrere Influencer und Social Media-Größen, haben weihnachtliche Figuren und Merch der beliebten Plattformer-Reihe erhalten. Steht uns also noch vor Weihnachten die Enthüllung eines neuen Bandicoots bevor, eventuell sogar bei den Game Awards 2019?

Der YouTuber Canadian Guy Eh hat gleich sieben “große” Influencer im Netz erspäht, die weihnachtliche Figürchen der Crash-Reihe präsentieren, die sie wohl just erhalten haben und diese auf twitter zusammengetragen. Eventuell klingelt da etwas bei euch, schließlich ist das nicht das erste Mal das Activision diese Taktik anwendet, um Gerüchte zu einem neuen Titel zu streuen. Fast genau vor einem Jahr taten sie exakt dasselbe, kurz bevor Crash Team Racing Nitro Fueled auf den Game Awards 2018 angekündigt wurde. Zufall, Berechnung oder ein weihnachtlicher Aprilscherz? Tatsächlich brodelte schon vor dieser Werbeaktion die Gerüchteküche einen neuen Titel, der laut diversen Quellen Crash Bandicoot Worlds heißen soll. Immerhin wurden auf der letzten It’s Time to Play von Sony, ein neues Charaktermodell von Crash vorgestellt, ebenso wie eine neue Maske.

Damit wäre die Frage geklärt ob es wahrscheinlich ein neues Spiel geben wird, lediglich das Wann bleibt noch offen. Im Grunde bieten sich dafür zwei große Events an, die im weihnachtlichen Monat des Jahres 2019 noch anstehen: Die Game Awards 2019 und die letzte State of Play 2019. So oder so wären wir im Laufe dieser Woche schon schlauer. Wir bleiben für euch am Ball und berichten sobald das neue Crash Bandicoot das offizielle Licht der Medienwelt erblicken sollte.

7 LARGE SCALE influencers have just received Crash products with little Santa hats on them out of the blue.

Strap in and hang on. Things are about to go nuts.#CrashBandicoot #CrashPartner pic.twitter.com/DkxvyUr7to

— Canadian Guy Eh (@Canadianguyehh) December 7, 2019